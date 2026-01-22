Les Américains sont « prêts », a déclaré M. Parmelin à Davos

'Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts', a déclaré le président de la Confédération ...
Les Américains sont « prêts », a déclaré M. Parmelin à Davos

Les Américains sont

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

'Les Américains nous ont informés qu'ils étaient prêts', a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin face à la presse jeudi à Davos. La déclaration jointe fixée en novembre demeure la base des négociations. 'Aucune condition préalable' n'a été fixée.

'Je crois que les Américains sont conscients que si ce cadre change, le projet sera retardé', a-t-il ajouté, sans exclure des changements au cours des négociations.

Le premier cycle de négociations sur l'accord tarifaire entre les Etats-Unis et la Suisse aura lieu à Berne 'dès que possible', a déclaré le ministre de l'économie, qui s'est entretenu dans la matinée avec le délégué américain aux accords commerciaux Jamieson Greer. Aucune date définitive n'a été fixée, a-t-il précisé.

La Suisse doit négocier d'ici fin mars un accord avec Washington afin de sécuriser les droits de douane de 15% appliqués depuis novembre.

/ATS
 

