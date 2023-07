Légère baisse des émissions dues aux carburants en 2022

Les émissions de CO2 dues à l'essence et au diesel ont reculé de 1,1% en 2022 par rapport à l'année précédente. La baisse est de plus de 8% en comparaison avec les valeurs de 2019, avant la pandémie de coronavirus.

Par rapport à 1990, qui fait office d'année de référence, les émissions dues aux carburants ont diminué de 5,5%, indique mardi l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans un communiqué. En outre, en 2022, la part de biocarburants a quelque peu progressé, représentant 3,4% des carburants utilisés, contre 3,3 % en 2021.

La pandémie a influencé le comportement de la population en matière de mobilité, note l'OFEV. Il y a davantage de télétravail et moins de voyages d'affaires. De plus en plus de véhicules électriques circulent par ailleurs sur les routes suisses.

Quant aux émissions liées aux combustibles (principalement huile et gaz), elles ont baissé de 4,9% par rapport à 2021, et de 36% par rapport à 1990.

/ATS