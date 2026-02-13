Légère baisse de l'indice des prix à la consommation en janvier

L'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué en janvier, reculant de 0,1% par rapport au mois précédent. En comparaison annuelle, il augmente toutefois légèrement, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Par rapport au mois de janvier 2025, les prix à la consommation ont ainsi renchéri de 0,1% le mois dernier.

La baisse sur un mois s'explique par plusieurs facteurs, dont la diminution des prix pour l'électricité et la parahôtellerie. Ont également diminué les prix des transports aériens de même que les prix de l'habillement et des chaussures en raison des soldes. En revanche, les prix de l'hôtellerie et des voyages à forfait internationaux ont augmenté, tout comme les primes pour les assurances véhicules.

Début 2026, l'OFS a adopté un nouveau panier type pour établir l'IPC. Ce dernier recense de nouveaux produits, à l'instar du lait végétal, des trottinettes électriques ou les stations de recharge des voitures électriques, entre autres.

/ATS