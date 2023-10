Léger ralentissement des nouvelles immatriculations en septembre

La mise en circulation de nouveaux véhicules a poursuivi en septembre sur la bonne lancée des mois précédents. Après l'accélération enregistrée en été, les statistiques ont toutefois connu un léger ralentissement, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En septembre, le nombre de nouvelles immatriculations a atteint à 31'372, ce qui représente une hausse de 6,8% sur un an. A titre de comparaison, la progression en juin, juillet et août a varié entre 15% et 16%, précise vendredi l'OFS.

Pour les véhicules à moteur, la croissance s'est élevée à 7,3% pour un total de 29'771 en septembre. Les voitures de tourisme se taillent la part du lion avec 21'502 mises en circulation (+3,5%). Les immatriculations de motocycles ont bondi de plus d'un cinquième (+20,6%) à 4153. Les statisticiens fédéraux ont constaté un recul de 1,7% à 1601 pour les remorques.

Depuis le début de l'année, l'OFS a recensé 281'285 mises en circulation, ce qui représente un bond de 9,7% sur un an. Les voitures de tourisme couvrent 184'580 immatriculations (+12,7%) et les motocycles 43'470 (-0,2%).

/ATS