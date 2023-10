Le vol spécial de Swiss en provenance d'Israël arrivé à Zurich

Un avion de la compagnie Swiss a ramené en Suisse mardi soir 224 personnes en provenance d'Israël. Le premier vol d'évacuation qui avait décollé d'Israël s'est posé à 22h24 à Zurich.

Au total, 214 adultes et enfants, ainsi que dix bébés avaient pris place à bord de l'Airbus A321 de 215 places, a indiqué mardi soir la compagnie aérienne à Keystone-ATS. Un siège est resté vide pour une raison inconnue, alors que le vol affichait pourtant complet.

Toutes les places avaient trouvé preneur en peu de temps après l'annonce de ce vol d'évacuation lundi soir. Le vol d'aller vers Tel-Aviv, parti à la mi-journée de Zurich, était lui aussi bien rempli. Seules dix des 215 places étaient encore inoccupées avant le décollage, selon Swiss.

Hotline spéciale

Swiss a organisé ce vol et un second prévu mercredi en coopération avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Les places ne pouvaient être réservées que par une hotline spéciale. Le numéro a été communiqué aux Suisses de l'étranger et aux voyageurs en Israël.

Le vol de mercredi décollera de Zurich à 11h55 et atterrira à Tel Aviv à 17h05, heure locale, précise Swiss mardi dans un communiqué. Le vol de retour décollera à 18h05 pour atterrir à Zurich à 21h25. Pour ce second vol d'évacuation, la compagnie a prévu un Airbus A321neo, d'une capacité de 215 places.

Vols suspendus

Lundi, le transporteur national a provisoirement suspendu jusqu'à samedi inclus ses vols commerciaux à destination de Tel Aviv en raison des attaques menées par le Hamas contre Israël. La compagnie décidera en temps voulu de leur reprise.

L'aéroport international Ben Gourion à Tel Aviv est toujours ouvert. Les compagnies aériennes israéliennes maintiennent leurs vols réguliers. La compagnie El Al poursuit ses liaisons entre Zurich et Tel Aviv.

/ATS