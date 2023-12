Le tunnel de base du Lötschberg fermé après une infiltration d'eau

La compagnie BLS a fermé jeudi matin les deux tubes du tunnel de base du Lötschberg. En raison de conditions météo 'exceptionnelles' et des précipitations persistantes de la nuit, de l'eau s'est infiltrée dans le tunnel entre Ferden et St-German (VS), annonce-t-elle.

L'infiltration s'est produite sur le tronçon à double voie du tunnel. Le trafic voyageurs a pu dans un premier temps être maintenu avec des trains qui circulaient dans l'autre tube. Mais les BLS ont décidé à 09h00 de fermer également la seconde galerie.

Des spécialistes sont sur place pour évaluer la situation et définir les mesures à prendre, précisent les BLS. Dans l'intervalle, les trains sont déviés sur la ligne de faîte. Les voyageurs doivent prévoir un temps de trajet prolongé entre Berne et le Vieux-Pays.

/ATS