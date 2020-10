Le trafic ferroviaire interrompu dans le tunnel du Lötschberg

En raison d'un dysfonctionnement, le trafic ferroviaire dans le tunnel de base du Lötschberg est interrompu lundi depuis peu avant 15 heures. Les trains sont déviés via Kandersteg BE - Goppenstein VS.

Aucun train ne se trouvait dans le tunnel lorsque la ligne a été interrompue, a déclaré Helene Soltermann, porte-parole de BLS, à Keystone-ATS. Elle n'a pas pu se prononcer sur la durée de la perturbation, disant que le service spécialisé devait d'abord clarifier sur place la nature et l'étendue de la perturbation.

Les trains habituels se rendront à Viège VS et à Frutigen BE. De là partiront des trains de remplacement qui passeront dans l'ancien tunnel du Lötschberg. Les trajets en provenance et à destination du Valais prendront donc un peu plus de temps que par le tunnel de base. Il faut s'attendre à des retards et à des annulations, selon la porte-parole.

/ATS