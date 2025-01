Le tournoi de polo sur le lac gelé de St-Moritz fête des 40 ans

Joutes quasi uniques au monde, le tournoi de polo sur le lac gelé et enneigé de St-Moritz (GR) fête cette année ses 40 ans d'existence. Depuis vendredi, le rendez-vous très fréquenté bat à nouveau son plein jusqu'à dimanche.

'Le polo est un sport qui existe depuis 3000 ans, il est disputé dans le monde entier, mais il n'existait pas encore de matches sur la neige, il y a 40 ans, indique à Keystone-ATS Reto Gaudenzi, le père du tournoi de St-Moritz. Originaire de Haute-Engadine, l'organisateur joue lui-même au polo depuis 46 ans.

Des courses de chevaux ont déjà lieu depuis le début du siècle dernier sur le lac gelé de St-Moritz. En 1985, cette donne a permis de rallier plus facilement à la cause du polo les sponsors, les hôtels et certains joueurs sceptiques à l'origine.

Surface plus petite, rythme plus lent

Le polo sur neige nécessite un équipement particulier qui n'existait pas encore avant la création du tournoi. 'Afin que la neige ne s'accumule pas sous les sabots des chevaux une nouvelle technique a été développée à St-Moritz: l'insertion d'un morceau de cuir entre le fer et le sabot', explique Reto Gaudenzi.

De plus, les joueurs utilisent une balle de polo adaptée aux surfaces enneigées. Une firme italienne a développé cette boule contenant deux chambres à air.

Plus lent, le polo sur neige nécessite plus de technique et de flexibilité que son homologue sur gazon. La surface de jeu y est aussi plus petite, car la balle rebondit moins loin que sur l'herbe. Les contacts physiques entre joueurs y sont donc aussi plus intensifs.

Un vrai facteur économique

De 2500 spectateurs et 140 journalistes lors de la première édition, l'affluence au tournoi est passée à 25'000 personnes aujourd'hui. Au total, 270 médias du monde entier couvrent l'évènement ce week-end.

'Nous sommes devenus un facteur économique (pour la région)', souligne Reto Gaudenzi. Le budget du tournoi atteint 3 millions de francs pour une plus-value de 24 millions de francs dans les hôtels, les restaurants et les commerces.

Le défi du changement climatique

Au fil des ans, d'autres stations de sports d'hiver ont copié l'idée développée en Engadine. Cortina (I) et Kitzbühel (A) ont aujourd'hui également leur tournoi de polo sur neige, mais celui de St-Moritz est le plus relevé en termes de niveau de jeu. Pendant les joutes, environ 120 poneys de polo prennent leurs quartiers dans les écuries de St-Moritz Bad.

La pérennité de cette grande manifestation dépend toutefois du climat. Il doit faire suffisamment froid pour que la couche de glace soit épaisse et résistante. En 2012, cette couche était trop fine pour accueillir le tournoi. L'an dernier, les organisateurs ont dû se contenter d'une compétition de tirs de pénalty, la température ayant augmenté de 15 degrés en 24 heures.

