Le temps se gâte pour la conjoncture helvétique en avril

Les perspectives s'assombrissent pour l'économie helvétique ce printemps, note vendredi le Centre d'études conjoncturelles (KOF) dans son baromètre conjoncturel mensuel.

Si la dégradation concerne une majorité de secteurs d'activité, la production manufacturière, les services et l'hôtellerie sont particulièrement affectés. La consommation privée également accuse un accès de faiblesse.

L'indicateur compilé par les experts de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'est affaissé de 2,8 points sur un mois, à 96,4 points, s'éloignant ainsi de sa moyenne calculée sur la période 2012-2021 équivalent aux 100 points.

Au sein du monde industriel, seuls les spécialistes de l'électricité jouissent d'un regain d'optimisme. Construction de machines et d'équipements, alimentation et boissons, ainsi que métallurgie affichent une certaine stabilité, quand la chimie-pharmacie, les textiles et l'habillement ou encore le bois et le papier enregistre un accès de morosité.

Les inquiétudes concernent aussi bien l'utilisation des capacités que l'évolution de la demande, la production ou encore le niveau des stocks.

/ATS