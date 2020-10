Le taux de logements vacants a poursuivi sa hausse cette année

Entamée il y a dix ans, la progression des logements vacants s'est poursuivie cette année. Au 1er juin, la Suisse recensait ainsi pas moins de de 78'832 appartements libres de locataires vacants, soit 1,72% du parc de biens.

En l'espace d'un an, 3449 unités de plus sont restées inoccupées, soit une hausse de 4,6%.

Le nombre de logements vacants proposés sur le marché le 1er juin 2020 a augmenté dans cinq des sept grandes régions, relève lundi l'Office fédéral de la statistique. Le Tessin et l'arc lémanique ont enregistré les plus fortes hausses (respectivement +0,42 et +0,21 point de pourcentage). Par rapport à l'année passée, seules la Suisse orientale et l'Espace Mittelland ont présenté un léger repli du taux de logements vacants, de respectivement 0,08 et 0,02 point de pourcentage.

En comparant l'évolution cantonale, le canton de Soleure a affiché le taux de logements vacants le plus élevé (3,22%), comme l'an dernier. Des niveaux élevés ont aussi été relevés au Tessin (2,71%), en Argovie (2,65%) et dans le Jura (2,52%). Genève présentait le taux le plus bas (0,49%).

Les cantons de Zoug (0,70%), de Zurich (0,91%), d'Obwald (0,92%) et de Bâle-Ville (0,96%) ont également enregistré des taux de logements vacants inférieurs à 1%. En chiffres absolus, le nombre de logements vacants a augmenté le plus fortement dans le canton de Vaud (+1187 unités), alors qu'il était le plus important dans le canton de Berne (10'678 unités).

Repli dans onze cantons

L'offre de logements vacants a surtout diminué dans les cantons des Grisons (-480 unités) et de Schaffhouse (-218 unités). Au niveau de la Suisse, le nombre de logements vacants s'est accru dans 15 cantons et a baissé dans 11 cantons. Le nombre de logements vacants à louer augmente, celui des logements à vendre reste stable

Le 1er juin 2020, jour de référence, un total de 66'320 logements vacants étaient proposés à la location. Cela représente une hausse annuelle de 3452 unités ou de 5,5%. Du côté des appartements vacants à vendre, ce chiffre a quasiment stagné à 12'512 unités (-3 unités).

Parmi les logements vacants à louer ou à vendre figuraient en outre 7311 maisons individuelles, soit 286 unités ou 3,8% de moins qu'un an auparavant. Le nombre de nouveaux logements vacants proposés sur le marché a diminué de 819 unités ou de 8,1% en un an. Au total, 9327 appartements neufs étaient vacants le jour de référence.

Le nombre de logements vacants a aussi augmenté dans toutes les tailles, à l'exception des appartements les plus grands soit ceux disposant de cinq pièces (-0,5%). L'offre a augmenté le plus fortement pour les logements d'une et de deux pièces (respectivement +14,5% et +7,0%). La plupart des logements vacants sont des trois pièces (26'070 unités) ou des quatre pièces (22'665 unités).

/ATS