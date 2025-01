Le taux de chômage mondial devrait rester stable à 5% en 2025

La reprise du marché de l'emploi est stable dans le monde, selon l'Organisation internationale du travail (OIT). Le taux de chômage devrait être maintenu cette année à 5%, comme l'année dernière, a-t-elle affirmé jeudi à Genève.

Il 'est le plus bas depuis le début des années 90', a dit à la presse le directeur général Gilbert Houngbo. Au total, 187,5 millions de demandeurs d'emploi devraient être enregistrés cette année, 1,5 million de plus que l'année dernière. En 2016, ce chiffre devrait atteindre 188 millions.

L'économie mondiale ralentit, mais la croissance de la population active a permis l'année dernière de faire progresser un peu le marché de l'emploi, selon le rapport sur l'emploi et les questions sociales. Le taux de chômage des jeunes reste toutefois important, à plus de 12%.

Le travail informel et la pauvreté des travailleurs ont retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie, ajoute l'OIT. Les pays les plus pauvres offrent avec difficulté des emplois décents.

Les tensions politiques, les effets du changement climatique ou la dette affectent également le marché de l'emploi. D'autant plus que l'inflation n'a pas permis d'augmenter les salaires réels en dehors de certains pays riches.

Femmes moins nombreuses

Dans les Etats les plus pauvres, les taux d'activité n'ont pas progressé. Ceux-ci, surtout pour les travailleurs âgés et les femmes, ont en revanche avancé dans les pays les plus riches.

Les femmes restent moins nombreuses sur le marché de l'emploi et le taux des jeunes hommes a largement reculé. Au total, 1,8 million d'entre elles et 1 million d'entre eux en plus étaient sans activité l'an dernier.

Le déficit mondial d'emplois, le nombre de personnes souhaitant travailler, mais sans emploi, dépasse les 400 millions. Parmi celles-ci figurent 186 millions de chômeurs, 137 millions de chômeurs découragés et 79 millions de personnes qui souhaiteraient travailler, mais ont des obligations.

Demande sur davantage d'investissements

Au total, le nombre d'emplois informels a progressé, largement à plus de deux milliards. Celui des travailleurs en situation d'extrême pauvreté a toutefois reculé, à 240 millions.

L'OIT réitère le potentiel des emplois dans le numérique, même si de nombreux pays manquent d'infrastructures et les technologies vertes. Les secondes offrent déjà une activité à 16,2 millions de personnes. Mais la moitié de ces emplois se trouvent dans l'est de l'Asie. Et l'intelligence artificielle (IA) pourrait aboutir à davantage d'emplois, à condition que les travailleurs soient accompagnés. Selon les estimations, environ 200 millions de postes gravitent déjà autour de cette technologie.

M. Houngbo appelle à davantage d'investissements pour des emplois décents. Tout retard pourrait détériorer encore la situation, a-t-il dit. Le rapport demande de faire progresser la justice sociale, de stimuler la productivité ou encore d'utiliser efficacement les fonds privés.

/ATS