Le tabloïd Bild va supprimer plusieurs centaines d'emplois

Le tabloïd le plus lu d'Allemagne Bild, propriété du groupe de presse Axel Springer, va supprimer plusieurs centaines de postes et un tiers de ses éditions régionales dans le pays, en application de son virage numérique.

L'entreprise va supprimer 200 postes dans les domaines de la 'rédaction, l'édition et la vente' partout en Allemagne, et réduire de '18 à 12' le nombre de ses éditions locales, a appris l'AFP auprès d'une source interne.

'Les changements structurels actuels entraînent des suppressions d'emplois. Nous nous séparons des produits, des projets et des façons de faire qui ne seront plus jamais rentables', a expliqué la direction dans un courriel envoyé aux salariés du groupe lundi matin.

L'entreprise s'est lancée depuis le début de l'année dans une stratégie du 100% numérique, avec pour objectif à terme la fin de l'édition papier de ce quotidien, qui fait partie des plus lus en Europe.

Le propriétaire du tabloïd, le puissant groupe de médias allemand Axel Springer, avait annoncé en février vouloir réduire la voilure et supprimer des postes, dans le cadre de cette stratégie, pour ses titres phares Bild et le quotidien conservateur Die Welt.

Le groupe avait également argué que certains postes, en particulier dans la mise en page et la correction des articles, seraient bientôt rendus obsolètes par l'intelligence artificielle et l'automatisation des tâches les plus répétitives.

Bild assure toutefois vouloir 'tout faire pour éviter des licenciements secs'.

Particulièrement porté sur les faits divers et les unes choc, Bild est le quotidien le plus lu en Allemagne, pays de 83 millions d'habitants. Il revendique un tirage près de 1,7 million d'exemplaires par jour, un chiffre qui dépassait toutefois 2 millions en 2018.

Pour faire face à l'érosion de ses revenus et de son audience sur le papier, le groupe a donc largement investi dans le numérique et le multimédia ces dernières années. En 2022, 85% des ventes et plus de 95% des bénéfices provenaient des activités numériques, selon le groupe.

/ATS