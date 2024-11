Le stress et l'épuisement au travail « toujours plus alarmant »

Le stress et l'épuisement des travailleurs atteint 'un niveau toujours plus alarmant', selon Travail.Suisse. Six travailleurs sur sept (84,2%) sont parfois trop exténués, après une journée de travail, pour s'occuper encore de leurs affaires personnelles ou familiales.

Pour un bon tiers des gens, c'est même 'souvent' voire 'très souvent' le cas, un record, alerte le syndicat qui a présenté vendredi son Baromètre annuel sur les conditions de travail. Pour sa vice-présidente Léonore Porchet, la lutte contre le stress doit devenir 'une priorité absolue', tant pour des raisons de protection de la santé que pour le bien de l'économie nationale.

Plus de 770'000 employés songent en effet à changer de travail l'année prochaine en raison du stress subi.

Le Baromètre pointe également du doigt les désavantages subis en raison de limitations dues à l'état de santé. Plus des deux tiers des personnes souffrant de maladies chroniques et limitées dans leur travail ne bénéficient d'aucun aménagement de leur activité ou de leur poste de travail, critique Travail.Suisse.

/ATS