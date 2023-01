Le secteur financier pilier de l'économie zurichoise (étude)

Le domaine de la finance reste un pilier majeur de l'économie zurichoise, apportant une contribution importante à la création de richesses de la ville et de la région, selon une étude de l'institut BAK Economics publiée vendredi.

La place financière des bords de la Limmat compte 97'300 postes de travail et représente 'l'un des principaux employeurs de la région zurichoise', a affirmé l'Association des banquiers zurichois dans un communiqué. Depuis la crise financière de 2008, le nombre d'employés a constamment progressé, les banques comptant à elles seules aujourd'hui 42'400 salariés dans le secteur.

Le secteur financier génère par ailleurs 16% de la création de valeur de la région, soit 29,9 milliards de francs. De ce montant, quelque 13,8 milliards, ou 46%, ont été générés par les banques, 10,2 milliards par les assureurs (34%) et 5,8 milliards (19%) par des sociétés de services financiers.

Au niveau de la seule ville de Zurich, la création de valeur de la branche est plus importante que pour d'autres places financières comme Hong Kong, Luxembourg, New York, Londres ou Singapour. Et à l'échelle de la Suisse, la place zurichoise représente 45% de la création de richesse du secteur financier.

/ATS