Le revenu moyen des ménages suisses était de 7186 francs en 2023

Le revenu disponible moyen des ménages suisses était de 7186 francs par mois en 2023. Ce chiffre ...
Le revenu moyen des ménages suisses était de 7186 francs en 2023

Le revenu moyen des ménages suisses était de 7186 francs en 2023

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le revenu disponible moyen des ménages suisses était de 7186 francs par mois en 2023. Ce chiffre est stable par rapport à l'année précédente, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En 2023, les ménages ont consacré en moyenne 5049 francs par mois, ou 48,8% de leur revenu brut, aux dépenses de consommation. Les dépenses les plus lourdes concernent le logement et l'énergie (14% du revenu brut), indique l'OFS.

Ce poste de dépenses a connu une augmentation significative par rapport à 2022, passant en moyenne de 1374 à 1449 francs par mois. Au final, il restait en moyenne aux ménages 1736 francs par mois pour épargner, soit 16,8% du revenu brut.

Le revenu disponible d'un ménage correspond à son revenu brut après déduction des dépenses obligatoires, explique l'OFS. Il est formé du revenu de chacun des membres du ménage, qui comprend les salaires et les allocations, mais aussi les prestations sociales, les transferts provenant d'autres ménages et les revenus de la fortune.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'économie suisse en recul au troisième trimestre

L'économie suisse en recul au troisième trimestre

Économie    Actualisé le 17.11.2025 - 09:19

Industrie: production en hausse, recettes en baisse

Industrie: production en hausse, recettes en baisse

Économie    Actualisé le 17.11.2025 - 09:11

France: les clients asiatiques sauvent les enchères de Beaune

France: les clients asiatiques sauvent les enchères de Beaune

Économie    Actualisé le 16.11.2025 - 23:57

Les nouveaux tarifs pourraient entrer en vigueur dans 10 à 12 jours

Les nouveaux tarifs pourraient entrer en vigueur dans 10 à 12 jours

Économie    Actualisé le 15.11.2025 - 14:45

Articles les plus lus