Le réseau social Parler renonce à se faire racheter par Kanye West

Le réseau social américain Parler a annoncé jeudi avoir renoncé à se faire racheter par Kanye West, empêtré dans une série de polémiques et accusé d'antisémitisme. Jeudi encore, le rappeur américain a confessé son admiration pour Hitler et les nazis.

Lors d'une interview avec un présentateur américain complotiste Alex Jones, Ye, portant une cagoule noire recouvrant la totalité de son visage, s'est lancé dans une tirade sur le péché, la pornographie et le diable. 'Je vois des choses positives aussi concernant Hitler', a déclaré le rappeur.

'Ce mec [...] a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien et j'en ai assez', a ajouté Kanye West.

Le rappeur, qui affirme souffrir de troubles bipolaires et a récemment suggéré qu'il pourrait briguer la présidence des Etats-Unis en 2024, a redoublé de provocation, déclenchant des rires choqués de la part de son hôte. 'J'en ai assez des étiquettes. Tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler', a-t-il insisté. 'J'aime Hitler.'

Parler dit non

'Les nazis étaient des voyous et ont fait des choses très mauvaises', a tenté de le corriger le présentateur Alex Jones, récemment condamné à payer près d'un milliard de dollars pour avoir nié la réalité d'une tuerie dans une école. 'Mais ils ont fait de bonnes choses aussi', lui a rétorqué le rappeur. 'Nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. [...] J'adore les nazis.'

La maison mère de Parler, Parlement Technologies, a indiqué 's'être entendue avec Ye pour mettre fin à l'accord de vente de Parler'. 'Cette décision a été prise à la mi-novembre dans l'intérêt des deux parties', a précisé la société, qui a indiqué que 'Parler [continuerait] à étudier des opportunités de croissance et d'évolution de la plateforme'.

Depuis qu'il a posté des messages à caractère antisémite sur Instagram et Twitter, au début octobre, Kanye West est peu à peu devenu persona non grata dans le monde des affaires. Balenciaga puis Adidas ont mis fin à leur partenariat avec l'artiste, connu pour son comportement imprévisible et son goût pour la polémique.

Lancé en 2018, Parler a gagné en popularité après l'éviction de Donald Trump de Twitter après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, principalement auprès des ultra-conservateurs.

