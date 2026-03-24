Le redimensionnement de Migros dope le bénéfice en 2025

La fermeture et la vente de plusieurs filiales ont dopé en 2025 le bénéfice de Migros, qui a presque triplé en un an. Comme prévu, la campagne de baisse de prix dans le commerce de détail alimentaire a pesé sur les recettes.

En 2025, le chiffre d'affaires de Migros a augmenté de 1,1% par rapport à 2024 à 29,4 milliards de francs, abstraction faite des entreprises vendues, rapporte mardi dans un communiqué le détaillant orange.

L'an dernier, Migros a vendu ou fermé plusieurs filiales qui ne correspondaient plus au coeur de métier ou qui enregistraient des pertes. Le voyagiste Hotelplan a été racheté par l'allemand Dertour, SportX a été acquis par Ochsner, melectronics a été repris par MediaMarkt, Mibelle a été vendu à l'espagnol Persán. Quant aux enseignes de bricolage Do it + Garden, la plupart d'entre elles ont été fermées.

Avec la part des filiales vendues, les recettes du groupe se sont inscrites à 31,9 milliards, un chiffre en baisse de 1,9% sur un an.

Le résultat opérationnel (Ebit) a plus que doublé sur un an pour s'établir à 1,21 milliard. Mais sans les effets extraordinaires liés aux ventes d'entreprises, l'Ebit s'est élevé à 812 millions, en diminution de 12% par rapport à 2024.

Au final, les cessions d'actifs ont eu un impact positif sur le résultat: le bénéfice du groupe a bondi à 1,13 milliard de francs, contre 419 millions lors de l'exercice précédent.

/ATS