Le recyclage du plastique reste un « mythe », avertit Greenpeace

Les taux de recyclage du plastique sont en déclin aux Etats-Unis, tandis que la production est en hausse, selon un rapport publié lundi par Greenpeace. L'ONG qualifie de 'fiction' l'existence d'une économie circulaire du plastique vantée par l'industrie.

Selon son analyse, les foyers américains ont généré 51 millions de tonnes de déchets plastiques en 2021, dont seulement 2,4 millions de tonnes ont été recyclées. La tendance du recyclage est à la baisse notamment depuis que la Chine a cessé d'accepter les déchets plastiques de l'Occident en 2018 et du même coup d'en recycler une partie.

En parallèle, les prix de production du plastique baissent sous l'effet d'une industrie se développant rapidement. 'Les groupes industriels et les grandes entreprises ont poussé pour présenter le recyclage comme une solution', a expliqué à l'AFP Lisa Ramsden, de Greenpeace. 'En faisant cela, ils ont esquivé toute responsabilité', a-t-elle ajouté, citant des entreprises comme Coca-Cola, PepsiCo, Unilever et Nestlé.

Faibles taux de recyclage

Selon l'ONG, seuls deux types de plastiques sont acceptés dans la plupart des 375 centres de récupération de matériaux du pays. Le premier est le polyéthylène téréphtalate (PET), communément utilisé pour les bouteilles d'eau et de soda, et le deuxième est le polyéthylène haute densité (PE-HD), utilisé par exemple pour les bouteilles de shampoing ou les produits ménagers.

Ces deux types sont catégorisés numéros 1 et 2, selon les standards utilisés, qui comptent sept sortes de plastiques. Mais être recyclable en théorie ne veut pas dire que les produits sont effectivement recyclés. Selon le rapport, le PET et PE-HD avaient des taux de reconditionnement de 20,9 et 10,3% respectivement, deux nombres en baisse par rapport à la dernière enquête de 2020.

De plus, les plastiques de type 3 à 7, qui incluent les sacs en plastique, les jouets d'enfants, les emballages de yaourts, étaient reconditionnés à des taux inférieurs à 5%.

/ATS