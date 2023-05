Le rebond des immatriculations a pris de l'ampleur en avril

Le rebond des premières mises en circulation en Suisse a pris de la vitesse en avril pour atteindre 6,9% en comparaison annuelle, alimenté essentiellement par les voitures de tourisme, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son rapport périodique.

Le nombre d'automobiles autorisées à prendre la route a décollé de 16% à 17'938 véhicules, pourtant le total depuis le début de l'année à 77'050 (+10,1%). La tentative de rebond des motorisations à essence (+8% à 6543 véhicules) n'a pas empêché les hybrides non rechargeables (+25% à 5215 unités) et les électriques (62% à 3348 unités) de gagner encore du terrain sur la principale catégorie de carburants. La cote du diesel (-15%) n'en finit par contre plus de descendre.

Les véhicules de transport de personnes ont jugulé leur recul de 0,1% à 738 immatriculations mensuelles, accusant toujours une contraction de plus de 12% sur les quatre premiers mois de 2023.

Les deux-roues ont en revanche accusé une chute de 15% à 5310 motocycles, portant le recul depuis janvier à 8,6%.

