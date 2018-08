Le ravitaillement des vaches d'alpage par hélicoptère se poursuit

En raison de la sécheresse qui se poursuit, plusieurs agriculteurs de montagne n'ont d'autre choix que de se faire ravitailler en eau par hélicoptère. Alors que l'armée intervenait pour la neuvième fois vendredi, le canton de Vaud a déclenché le plan ORCA.

Pour sa neuvième intervention de l'été, l'armée achemine plusieurs milliers de litres sur un alpage au-dessus de Weesen (SG). L'or bleu est puisé dans le lac voisin de Walensee, a indiqué vendredi à Keystone-ATS la porte-parole Delphine Allemand. Jusqu'à présent, les hélicoptères de l'armée n'ont été déployés qu'en Suisse orientale.

Aucun coût n'est facturé aux agriculteurs pour ces livraisons, précise Mme Allemand. Les vols sont financés via le budget ordinaire de l'armée, car ils servent aussi d'entraînement aux pilotes. L'armée intervient toutefois en dernier recours, lorsque les entreprises privées ne peuvent pas le faire, avait précisé en début de semaine un autre porte-parole.

Vaud prévoit un ravitaillement

Les hélicoptères militaires devraient bientôt aussi voler en Suisse romande. Le canton de Vaud a fait savoir vendredi qu'il avait déclenché le plan ORCA sécheresse et canicule pour les secteurs Préalpes et Jura. Il sera ainsi possible de faire appel aux hélicoptères de l'armée, une nécessité pour alimenter les alpages qui ne sont pas accessibles par la route par camion-citerne, précise-t-il dans un communiqué.

Le canton de Vaud compte quelque 40'000 têtes de bétail qui estivent sur plus de 1000 alpages. Certains d'entre eux ne disposent plus que de quelques jours de réserve pour abreuver leurs troupeaux, souligne le canton. L'opération d'approvisionnement démarrera à partir du 6 août.

La situation ne devrait pas se détendre. Selon MétéoSuisse, la vague de chaleur va se poursuivre ces prochains jours. Le pic d'intensité est attendu pour vendredi et samedi. Jusqu'à dimanche, le mercure pourrait grimper jusqu'à 32 voire 36 degrés en dessous de 600 mètres d'altitude, écrit MétéoSuisse sur son site.

/ATS