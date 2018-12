Le projet de Lavey-les-Bains (VD) mis à l'enquête publique

Le projet de géothermie hydrothermale à Lavey-Les-Bains est mis à l'enquête publique. Le dossier a été déposé jeudi par la société AGEPP auprès des communes de Lavey-Morcles (VD) et de St-Maurice (VS), suite au préavis favorable du canton de Vaud et de l'OFEN.

L'enquête publique se poursuivra jusqu'au 4 février, écrit dans son communiqué la société Alpine Geothermal Power Production SA (AGEPP SA), qui réunit les partenaires privés et publics du projet. L’obtention du permis de construire à l’issue de cette procédure permettra le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation des travaux. Ils devraient débuter d'ici à la fin 2019.

Courant 2018, le projet a fait l'objet d'une évaluation approfondie par deux groupes d’experts. Le premier a été mandaté par l’Office fédéral de l'énergie (OFEN), le second par l’Etat de Vaud. Toutes les parties consultées ont émis un préavis favorable. En outre, une coordination est menée avec les autorités valaisannes pour l’utilisation du sous-sol.

Alimenter les ménages et les Bains

Pour rappel, le projet consiste à réaliser un forage jusqu’à maximum 3000 mètres de profondeur. Il permettra d’extraire de l’eau à 110 degrés avec un débit de 40 l/s.

La mise en valeur de l’énergie récoltée visera à produire 4,2 millions de kilowattheures d’électricité par an, alimenter 900 ménages en électricité, mais aussi les Bains de Lavey en eau géothermale et en énergie thermique. A plus long terme, la chaleur résiduelle sera notamment utilisée dans des réseaux de chauffage à distance (CAD).

Séance d'information

Ce projet est particulièrement important pour la géothermie profonde en Suisse. Il permettrait de valoriser le potentiel de la plus grande ressource hydrothermale connue du pays, s’étendant le long de la Vallée du Rhône, en amont du site des Bains de Lavey. De ce fait, il s’inscrit parfaitement dans la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, relève le communiqué.

Par ailleurs, une séance d’information pour les habitants de Lavey-Morcles et de St-Maurice a eu lieu le 16 novembre dernier. Plus d’une centaine d’habitants des deux communes ont participé à cette séance. La direction d’AGEPP SA, les services de l’Etat de Vaud ainsi que les bureaux d’ingénieurs mandatés y ont présenté les étapes du projet et répondu aux questions des participants.

/ATS