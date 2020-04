Le procès en appel d'UBS en France « probablement reporté »

Le procès en appel d'UBS en France, prévu du 2 au 29 juin, 'sera probablement reporté', selon la Cour d'appel de Paris. 'La date de renvoi n'est pas encore connue', a dit jeudi à AWP le magistrat chargé de la communication auprès du cabinet de la procureure générale.

Mercredi, le président de la banque aux trois clés, Axel Weber, avait indiqué toujours être dans le flou quant à la reprise de la procédure.

Comme les tribunaux sont actuellement fermés dans l'Hexagone, le verdict pourrait ne tomber que l'année prochaine, avait poursuivi le dirigeant lors de l'assemblée générale du groupe bancaire zurichois.

UBS a cependant bon espoir que la sentence en appel soit plus clémente que celle prononcée en première instance. 'Nous avons confiance dans la justice française et avons bon espoir que nos arguments soient entendus, évalués et considérés pertinents par le tribunal d'appel', avait déclaré M. Weber.

En février 2019, le numéro un bancaire helvétique avait écopé en France d'une amende record de 3,5 milliards d'euros, assortie d'un versement d'une indemnisation à l'Etat français à hauteur de 800 millions. L'établissement, qui s'était vu reprocher des faits de blanchiment et d'assistance à l'évasion fiscale, a déposé recours.

/ATS