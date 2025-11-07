Le président Rodrigo Paz promet une Bolivie « plus jamais » isolée

Le président bolivien de centre droit, Rodrigo Paz, a prêté serment samedi, en promettant que 'plus jamais' la Bolivie ne serait 'isolée' du monde, tournant la page de vingt ans de gouvernements socialistes dans un pays plongé dans une grave crise économique.

'Plus jamais une Bolivie isolée, soumise à des idéologies dépassées, et encore moins une Bolivie qui tourne le dos au monde. La Bolivie revient dans le monde, et le monde revient vers la Bolivie', a-t-il déclaré peu après avoir prêté serment, soulignant la présence de plus de 70 délégations internationales.

Parmi les principaux dirigeants présents, le vice-ministre des Affaires étrangères américain, Christopher Landau, et les présidents Gabriel Boric (Chili), Javier Milei (Argentine), Yamandú Orsi (Uruguay).

Rodrigo Paz avait déjà annoncé son intention d'ouvrir la Bolivie au monde, en rétablissant notamment les relations avec les Etats-Unis, rompues depuis 2008 par l'ex-président Evo Morales, allié de Cuba et du Venezuela.

Le nouveau chef de l'Etat de 58 ans a été ovationné à son entrée au palais législatif de La Paz, où étaient présents élus et invités étrangers. La place d'Armes, qui abrite le palais présidentiel et le Parlement, était placée sous haute surveillance policière.

Pire crise depuis 40 ans

Elu en octobre sous les couleurs du Parti démocrate-chrétien, Rodrigo Paz hérite d'un pays plongé dans sa pire crise économique en quarante ans, miné par une pénurie de dollars et de carburants.

Son prédécesseur, Luis Arce, a quasiment épuisé les réserves en devises du pays en finançant une politique massive de subventions des carburants. L'inflation annuelle atteignait encore 19% en octobre, après un pic de 25% en juillet.

Rodrigo Paz a promis de réduire de plus de moitié les subventions aux carburants et de lancer un programme de 'capitalisme pour tous', centré sur la formalisation de l'économie, la simplification administrative et la baisse des impôts.

/ATS