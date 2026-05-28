Le premier F-35 pour la Suisse est en cours d'assemblage

La livraison des F-35 en Suisse passe une nouvelle étape importante, communique jeudi armasuisse ...
Le premier F-35 pour la Suisse est en cours d'assemblage

Le premier F-35 pour la Suisse est en cours d'assemblage

Photo: KEYSTONE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

La livraison des F-35 en Suisse passe une nouvelle étape importante, communique jeudi armasuisse. L'assemblage principal du premier jet a débuté dans l'usine de Lockheed Martin en Géorgie (Etats-Unis).

La production des premiers composants destinés aux avions suisses était déjà lancée. Les phases suivantes de production et d'assemblage suivront dans les prochains mois, précise armasuisse. Plus de 2100 sous-traitants répartis dans le monde sont actifs dans la chaîne de production.

Les huit premiers F-35 seront utilisés pour la formation des pilotes helvétiques dès mi-2027 en Arkansas (Etats-Unis). La livraison en Suisse est attendue un an après. Les F-35 restants seront livrés depuis le site d'assemblage final de Cameri, en Italie.

/ATS
 

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