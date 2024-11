Le potentiel des drones étudié dans un nouveau centre de recherche

Un nouvel espace dédié à la recherche et au développement des drones a vu le jour. L'objectif est de pouvoir tester ces robots volants dans une variété d'applications, indique mercredi le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa).

Le nouveau centre de recherche, situé sur le site de l'Empa à Dübendorf, dans la banlieue zurichoise, est conduit en collaboration avec l'Imperial College London.

Ce 'Dronehub' est un lieu unique pour explorer les technologies de la robotique et développer des drones innovants. Il a été conçu de manière à offrir une variété d'environnement de tests pour évaluer la capacité de ces robots volants à réparer, surveiller ou gérer de manière autonome les écosystèmes, précise l'Empa dans un communiqué.

'La nouvelle génération de drones pourrait à la fois redéfinir la maintenance, l'inspection et la réparation dans l'environnement construit et assumer des tâches clés pour la protection de la biodiversité et l'atténuation du changement climatique. En même temps, cela nous permettrait de réduire les risques pour l'homme et les coûts d'exploitation', explique le professeur Mirko Kovac, directeur du laboratoire pour la robotique durable à l'Empa.

Le centre regroupe un espace vertical pour tester les capacités de réparation des drones sur les infrastructures, une biosphère pour la recherche écologique et une façade pour étudier la manière dont les drones peuvent s'incorporer à nos bâtiments.

L'objectif est non seulement de développer des robots fonctionnels, mais également capables de s'adapter pour intégrer de manière optimale la technologie dans la vie quotidienne.

/ATS