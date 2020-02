Le peuple rejette l'initiative sur les logements abordables

La Confédération et les cantons ne seront pas obligés de construire davantage d'habitations à loyer modéré. Selon une projection de l'institut gfs.bern, les Suisses ont refusé dimanche à 58% l'initiative de l'Association suisse des locataires (ASLOCA).

La marge d'erreur est de plus ou moins 3%. Le canton de Nidwald rejette l'initiative par 72,3%, celui de Glaris par 67,6%. Du côté de Fribourg, Argovie, Lucerne, les Grisons et Zurich, la tendance est au 'non'.

A Genève en revanche, l'initiative a été acceptée par 59,8% après dépouillement de 95% des bulletins. A Bâle-Ville, la balance penche également vers un 'oui' à près de 60% après le dépouillement des votes par correspondance.

L'initiative exigeait 10% de logements d'utilité publique dans le parc immobilier suisse. Pour y parvenir, cantons et communes auraient pu faire valoir un droit de préemption pour acquérir en particulier des immeubles de la Confédération ou d'entreprises comme les CFF ou La Poste. Les autorités auraient dû encourager des assainissements n'entraînant pas la perte de logements modérés.

Stop à la spéculation

Pour les défenseurs des locataires et la gauche, c'était le seul moyen de stopper la spéculation immobilière qui voit les locataires payer toujours plus cher et les investisseurs engranger des bénéfices record. Le texte devait permettre une répartition équitable des coûts de la transition énergétique.

Les propriétaires risquent de renoncer à des travaux nécessaires, ont rétorqué les opposants. Ils ont convaincu la majorité qu'il était de toute façon superflu d'intervenir sur un marché qui fonctionne via un quota rigide ne permettant pas de coller aux réalités locales. L'objectif irréaliste risque de coûter très cher à la Confédération et aux cantons, avaient aussi averti le gouvernement et le Parlement.

Le 'non' ouvre la voie à l'entrée en vigueur d'un contre-projet indirect misant sur les instruments actuels. Les autorités vont renflouer de 250 millions de francs en dix ans le fonds de roulement qui octroie des prêts en faveur de la construction de logements d'utilité publique.

