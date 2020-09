Le peuple rejette l'initiative dite de limitation de l'UDC

Les Suisses tiennent à leurs relations avec l'Union européenne et ils l'ont montré dimanche. Selon une projection de l'institut gfs.bern, le peuple a rejeté à 63% l'initiative dite de limitation de l'UDC. La marge d'erreur se situe plus ou moins à 3%.

Les premiers résultats cantonaux confirment la tendance. A Genève, l'initiative a été rejetée par 68,5% après dépouillement de 95% des bulletins. Vaud refuse à 67,5%. Ce serait également 'non' à 64,4% à Zurich et à 74,3% à Bâle-Ville.

D'après des résultats provisoires relayés par la Confédération, seuls deux cantons plébiscitent le texte. Schwyz dit 'oui' à 61,13% et le Tessin à 54,51%.

'Brexit suisse' évité

Lancée par l'UDC et l'Action pour une Suisse indépendante et neutre, l'initiative dite de limitation demandait que la Suisse règle de manière autonome son immigration. Elle voulait notamment en finir avec la libre circulation avec l'UE qui met, selon les initiants, sous pression le marché du travail, les services sociaux ou encore les infrastructures.

Lors de la campagne, l'UDC a joué sur les craintes des travailleurs jeunes et plus âgés d'être poussés dehors par des étrangers moins chers. Outre un dumping salarial, l'immigration 'incontrôlée' provoque également une hausse des coûts de l'assurance-chômage et des loyers, une surcharge des trains et des routes, ainsi qu'un bétonnage accru des paysages ruraux, a assuré le parti.

Pour les opposants, la libre circulation est bénéfique à la place économique et scientifique suisse. Les entreprises helvétiques ont besoin de travailleurs étrangers et le commerce est intrinsèquement lié à l'Europe, ont avancé le gouvernement, tous les autres partis, les employeurs et les syndicats.

Le camp du 'non' a ainsi convaincu la majorité d'éviter un 'Brexit suisse', la libre circulation étant liée par une clause de guillotine à six autres accords bilatéraux.

