Le personnel de St-Paul Médias se mobilise pour l'emploi à Fribourg

Le personnel de St-Paul Médias, éditeur du quotidien fribourgeois La Liberté, se mobilise pour ...
Le personnel de St-Paul Médias se mobilise pour l'emploi à Fribourg

Le personnel de St-Paul Médias se mobilise pour l'emploi à Fribourg

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le personnel de St-Paul Médias, éditeur du quotidien fribourgeois La Liberté, se mobilise pour sauver les 18 emplois menacés après l'annonce d'une restructuration. Il se trouve engagé depuis le 18 juin dans une procédure de consultation pour licenciement collectif.

La délégation du personnel, 'chiffres à l’appui', s’oppose à la stratégie générale du groupe et conteste les licenciements, ont fait savoir jeudi Syndicom et Impressum en présentant la mobilisation. Selon elle, l’ampleur de la suppression d’emplois porterait 'gravement atteinte' à la qualité des titres et des services.

Réuni en assemblée mardi, le personnel 'demande à l’entreprise de renoncer à cette saignée'. Surtout que les effectifs ont déjà été amputés d'un cinquième (18%) en l'espace de trois ans à peine, ont précisé le syndicat et l'association professionnelle. D'où aussi le rassemblement de jeudi à midi devant le siège du groupe à Fribourg.

Le personnel exige le maintien non seulement des emplois, mais également d'une 'presse régionale vivante dans le canton et la Broye vaudoise'.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'amende européenne record contre Google est confirmée

L'amende européenne record contre Google est confirmée

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 11:14

La Suisse unifie la signalisation des trails de VTT

La Suisse unifie la signalisation des trails de VTT

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 11:36

Le comité de l'initiative sur l'alimentation lance sa campagne

Le comité de l'initiative sur l'alimentation lance sa campagne

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 11:06

Roche revendique un succès clinique pour un anticancéreux

Roche revendique un succès clinique pour un anticancéreux

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 08:18

Articles les plus lus

UBS en mesure de faire face à des pertes en cas de crise

UBS en mesure de faire face à des pertes en cas de crise

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 08:11

Roche revendique un succès clinique pour un anticancéreux

Roche revendique un succès clinique pour un anticancéreux

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 08:18

Le comité de l'initiative sur l'alimentation lance sa campagne

Le comité de l'initiative sur l'alimentation lance sa campagne

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 11:06

La Suisse unifie la signalisation des trails de VTT

La Suisse unifie la signalisation des trails de VTT

Économie    Actualisé le 02.07.2026 - 11:36