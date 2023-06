Le personnel bancaire s'est légèrement étoffé l'an dernier

Les effectifs des banques opérant en Suisse ont augmenté en 2022 pour la troisième année consécutive, cette fois de 1,6%, pour s'établir à 92'019 équivalents temps plein (ETP), et ce alors que quatre établissements ont disparu de la carte.

La dernière 'statistique bancaire annuelle' publiée jeudi par la Banque nationale suisse (BNS) révèle que le nombre d'établissements est passé à 235, contre 239 au bouclement de 2021. Dans le détail, deux banques en mains étrangères se sont éclipsées dans le sillage de fusions-acquisitions et sept ont perdu leur statut d'institut bancaire, alors que cinq ont fait leur arrivée sur le marché.

En matière d'embauche, la palme revient aux banques cantonales (+234) et aux coopératives Raiffeisen (+172), alors que les grandes banques accusent un recul de 25 ETP. La part féminine dans le secteur bancaire est restée stable, à 38%.

Revenant sur la troisième hausse du personnel bancaire 'malgré un environnement exigeant, des marges en baisse, des changements structurels et la numérisation', Employeurs Banques signale dans une note que les acteurs de la branche ont fait preuve d'une grande retenue à l'heure de supprimer des postes, autant pendant qu'après la pandémie de Covid-19.

L'association patronale prévient cependant que la pertinence des statistiques de la BNS en matière d'emploi dans le secteur bancaire doit être relativisée. Et de rappeler que ces dernières années, les exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les établissements d'importance systémique (too big to fail) se sont traduites par le transfert de personnel de grandes banques vers des sociétés de services internes qui ne sont pas titulaires d'une licence bancaire.

Aucune mention n'est faite en revanche sur l'impact de l'absorption de Credit Suisse par UBS, qui va vraisemblablement déboucher sur des coupes massives dont l'ampleur exacte ne sera pas connue avant plusieurs mois.

