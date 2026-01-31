Le patron de Nvidia nie toute friction avec OpenAI

Le patron du mastodonte américain des puces Nvidia, Jensen Huang, a confirmé samedi devant ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le patron du mastodonte américain des puces Nvidia, Jensen Huang, a confirmé samedi devant la presse qu'un investissement 'colossal' dans OpenAI était à venir. Il a balayé des informations selon lesquelles il y aurait des doutes en interne au sujet du rapprochement.

A Taipei, il a réagi à des informations publiées par le Wall Street Journal selon lesquelles le projet de Nvidia annoncé en septembre d'injecter 100 milliards de dollars dans OpenAI aurait été gelé.

Ces fonds doivent permettre à OpenAI, le créateur du robot conversationnel ChatGPT, de construire des centres de données pour son IA de nouvelle génération.

Citant des sources anonymes, le Wall Street Journal avait affirmé qu'au sein de Nvidia, des personnes avaient exprimé des doutes quant à cet accord et que les deux parties étaient en train de reconsidérer leur partenariat.

'C'est complètement absurde. Nous allons réaliser un investissement colossal dans OpenAI', a assuré M. Huang aux journalistes qui l'ont interrogé à ce sujet.

Jensen Huang a certifié que Nvidia allait poursuivre son investissement dans OpenAI, 'l'une des entreprises les plus importantes de notre époque' selon lui.

Le patron d'OpenAI, 'Sam (Altman) est en train de conclure le tour de table, et nous y participerons sans aucun doute', a-t-il martelé. 'Nous allons investir beaucoup d'argent, probablement le plus gros investissement que nous ayons jamais réalisé.'

Nvidia, première capitalisation mondiale, fait figure de leader dans le domaine des puces nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement des grands modèles de langage (LLM) produisant d'énormes volumes de texte qui alimentent les robots conversationnels tels que ChatGPT ou Google Gemini.

Sa valorisation boursière a ainsi atteint le niveau inédit de 5000 milliards de dollars en octobre 2025. Elle a depuis fondu de 600 milliards de dollars.

/ATS
 

