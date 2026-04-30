Le patron de Denner démissionne

Le directeur général (CEO) de Denner, Torsten Friedrich, quitte jeudi le discounter après des ...
Le patron de Denner démissionne

Le patron de Denner démissionne

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Le directeur général (CEO) de Denner, Torsten Friedrich, quitte jeudi le discounter après des divergences d'opinion sur le développement de l'entreprise. Michel Gruber, président du conseil d'administration, assurera désormais l'intérim.

M. Friedrich quitte donc l'entreprise de sa propre initiative au vu de différences de vues sur la stratégie de Denner. 'D'un commun accord, les deux parties sont arrivées à la conclusion qu'un changement de direction créerait la meilleure base pour le développement futur' de la filiale de Migros, fait-elle savoir dans un communiqué publié jeudi.

Depuis son entrée en fonction en janvier 2025, Torsten Friedrich a réorganisé la direction et apporté son expérience dans le secteur du discount. Sous sa conduite, 'Denner a affiné sa stratégie, déployé le nouveau format de ses magasins avec plus de fraîcheur dans les rayons et maintenu sa position de plus grand discounter dans un environnement de marché exigeant', est-il dit.

/ATS
 

Actualités suivantes

Novartis se dote d'une septième usine aux États-Unis

Novartis se dote d'une septième usine aux États-Unis

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 15:19

Volkswagen: chute de 28% du bénéfice net au 1er trimestre

Volkswagen: chute de 28% du bénéfice net au 1er trimestre

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 11:25

Un Marché-Concours aux couleurs bernoises se prépare

Un Marché-Concours aux couleurs bernoises se prépare

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 10:04

St-Paul Médias (La Liberté) restructure et supprime 18 postes

St-Paul Médias (La Liberté) restructure et supprime 18 postes

Économie    Actualisé le 30.04.2026 - 09:59

Articles les plus lus