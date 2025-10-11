Le patron de Burger King Suisse s'attend à une année record

Le QR Group, qui exploite en Suisse 56 des 95 filiales de la chaîne de fast-food Burger King, s'attend à une année record. Le directeur de l'entreprise, Nils Engel, l'a dit dans un entretien accordé à CH Media. Il n'a pas donné de chiffre concret.

L'augmentation constante du nombre de filiales est l'une de cause de ce résultat exceptionnel attendu, a expliqué M. Engel dans une interview publiée samedi par le journal 'Schweiz am Wochenende'. En outre, une offre limitée dans le temps a permis de prévoir une année positive. 'Cela attire l'attention', a déclaré M. Engel à propos de la stratégie marketing.

Après la crise du COVID, l'entreprise a connu des 'années incroyables'. Selon le chef d'entreprise, la croissance a connu une pause l'année dernière. Le boycott des chaînes de fast-food américaines suite à la politique du président américain Donald Trump n'a pas été ressenti dans notre pays.

Le prix de la viande de bœuf augmente

Les prix des denrées alimentaires essentielles d'une chaîne de burgers ont récemment augmenté. Jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas répercuté la hausse des prix de la viande de bœuf sur sa clientèle. 'Mais si les prix de la viande de bœuf continuent à augmenter aussi fortement, nous devrons réagir', a déclaré M. Engel. La maigre récolte de pommes de terre de l'année dernière, qui a fait prendre l'ascenseur au prix des frites, est un autre facteur de hausse des prix.

Le groupe QR détient la franchise principale pour Burger King en Suisse. Depuis 2020, l'entreprise possède ainsi les droits exclusifs, comme l'a déclaré M. Engel. Il n'a pas mentionné d'objectif concret concernant le nombre de filiales. Il a exprimé la volonté de se développer de manière sélective et souligné le potentiel, par exemple, dans la ville de Berne ou dans les drive-in.

