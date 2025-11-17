Le patron de Breitling se réjouit de l'accord douanier avec les USA

Georges Kern, patron de la marque horlogère Breitling, a assuré être 'très heureux de l'abaissement ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Georges Kern, patron de la marque horlogère Breitling, a assuré être 'très heureux de l'abaissement des droits de douane de 39% à 15%', auprès de l'agence AWP. Le directeur général prévoit une forte croissance aux Etats-Unis, principalement grâce à la fin du shutdown.

M. Kern s'est toutefois ému que l'horlogerie ne soit pas exemptée de surtaxes dans le cadre de l'accord entre les deux pays présenté vendredi dernier. Il a aussi regretté que le taux d'environ 2% qui s'appliquait auparavant sur les biens suisses entrant sur le territoire américain ne soit plus que de l'histoire ancienne.

'Nos produits ne suppriment aucun emploi aux USA', a-t-il insisté dans sa prise de position. 'Nous sommes exclusivement Swiss Made et c'est aussi la raison pour laquelle nos produits sont achetés aux USA.'

Le chef de l'entreprise de Granges, dans le canton de Soleure, assure que le marché américain reste 'très solide' avec une croissance 'robuste'. 'Nous somme confiants quant à notre évolution future grâce à notre large présence' sur place. 'La retenue temporaire des consommateurs observée cet automne était principalement liée au shutdown (paralysie budgétaire), et non aux nouveaux droits de douane.'

En septembre, les exportations de garde-temps vers les Etats-Unis, premier marché des montres suisses, ont plongé de plus de 55,6% sur un an, selon les données de la Fédération horlogère suisse (FH).

Alors que les employés fédéraux ont repris le travail outre-Atlantique, M. Kern table sur une 'reprise rapide', avec un retour à des taux de croissance à deux chiffres. Le partenariat avec la National Football League (NFL), l'association des équipes professionnelles de football américain, devrait également y contribuer.

/ATS
 

