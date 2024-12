Le patron d'Axpo exclut d'exploiter Beznau au-delà de 60 ans

Le patron d'Axpo, Christoph Brand, va étudier la question du coût réel de la construction et de l'exploitation de nouvelles centrales nucléaires. Il exclut par ailleurs de prolonger la durée de vie de Beznau au-delà de 60 ans.

Le directeur général du groupe énergétique argovien Axpo, Christoph Brand, s'est réjoui jeudi du projet du ministre de l'énergie Albert Rösti de lever l'interdiction sur les nouvelles centrales nucléaires. Cette décision ouvrirait de nouvelles possibilités pour l'approvisionnement énergétique de la Suisse, selon lui.

'En fin de compte, c'est le peuple qui décidera de toute façon, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse annuelle à Baden, dans le canton d'Argovie. Et même si les Suisses se prononçaient en faveur de nouvelles centrales nucléaires, on ne saurait toujours pas comment gérer les risques financiers liés à une éventuelle construction et exploitation. Ce n'est pas un hasard si, dans de nombreux pays, l'État participe activement aux projets de centrales nucléaires.'

Axpo va maintenant étudier différents scénarios au cours des douze prochains mois, notamment le nombre d'éoliennes nécessaires en Suisse ou le coût d'une centrale à gaz. Mais le groupe souhaite également aborder de manière approfondie la question du coût réel de la construction et de l'exploitation de nouvelles centrales nucléaires. 'Il existe actuellement des déclarations extrêmement différentes à ce sujet', a affirmé M.Brand.

Le conseiller fédéral Albert Rösti souhaite revenir sur l'interdiction de construire des centrales nucléaires et entend élaborer d'ici la fin de l'année un contre-projet indirect à l'initiative 'Stop au blackout'. Selon le ministre en charge du Département fédéral de l'énergie (DETEC), des centrales nucléaires modernes devraient en principe pouvoir être construites en cas de nécessité.

Toutefois, le retour de l'atome n'a pas encore trouvé de majorité au Parlement. La procédure de consultation devrait durer jusqu'à fin mars 2025. Le Parlement discutera ensuite de l'initiative et du contre-projet.

Jeudi matin, Axpo a annoncé que le bloc 2 de la centrale nucléaire de Beznau devrait fonctionner jusqu'en 2032 et le bloc 1 jusqu'en 2033. Les deux réacteurs seront par la suite désaffectés, a assuré le groupe.

A l'origine, on parlait d'une durée de vie possible de 50 ans pour les centrales nucléaires suisses. Plus récemment, la branche a estimé la durée de vie à moins 60 ans. 'Il est toutefois hors de question que Beznau puisse être exploitée plus longtemps, même pendant 70 ans', a assuré le patron d'Axpo.

/ATS