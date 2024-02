Le patron d'ABB Björn Rosengren quitte son poste

Le patron d'ABB Björn Rosengren va quitter son poste le 1er août prochain. Il sera remplacé par Morten Wierod, citoyen norvégien de 52 ans, qui siège à la direction générale du groupe zurichois depuis 2019, en charge des activités d'électrification.

Björn Rosengren avait pris la tête d'ABB en février 2020. Il quittera définitivement le spécialiste de l'automation et de l'électrification à la fin de l'année après une phase de transition, indique vendredi la multinationale, sans préciser les raisons du départ.

Cité dans le communiqué, le président Peter Voser souligne le rôle de M. Rosengren dans la restructuration du portefeuille d'activités d'ABB et dans l'amélioration des performances financières du groupe. Le futur-ex CEO transmettra un 'ABB efficace, plus rentable et à la croissance plus rapide', affirme-t-il.

Morten Wierod travaille pour ABB depuis 1998. Avant de diriger l'activité électrification, il avait chapeauté l'unité Motion. Le nouveau directeur général est titulaire d'un master en ingénierie électrique obtenu en Norvège.

