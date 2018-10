Le nouveau patron de Baselworld se veut rassurant sur son avenir

Face aux multiples défections d'exposants pour la prochaine édition de Baselworld, son nouveau directeur général Michel Loris-Melikoff, en poste depuis juillet, s'est malgré tout montré confiant dans une interview au site allnews.ch.

Selon le patron, 'l'écrasante majorité de nos exposants considère Baselworld comme étant la foire de référence, qui actuellement n'a pas d'équivalent.'

Pourtant, en 2019, plusieurs marques feront défaut au plus grand salon horloger de Suisse, notamment toutes celles du groupe Swatch. Le patron Nick Hayek a notamment critiqué cet été le fait que le groupe MCH a trop peu pris en compte l'avis des exposants pour élaborer un nouveau concept. Raymond Weil et Corum ont également annoncé cet automne qu'ils ne participeraient pas. Breitling participera à Baselworld l'année prochaine, mais s'interroge pour 2020.

Malgré ces retraits de marques, Michel Loris-Melikoff soutient que 'ce qui nous rend optimistes ce sont nos taux d'inscriptions pour 2019, qui n'ont absolument pas diminué après l'annonce de retrait du groupe Swatch, et se maintiennent au même niveau que l'année passée à cette même période.'

Concernant le coût des stands, Baselworld réfléchit 'à des gestes à l'intention des petits exposants' et compte 'travailler aussi bien avec les traiteurs qu'avec les hôtels afin de réguler les coûts' lors de la foire.

Il assure que la numérisation ne va pas remplacer une foire comme celle de Bâle, car les consommateurs ont besoin de voir et de toucher les produits luxueux. Le patron de Baselworld dit toutefois avoir conscience que ce type d'événements doit s'adapter aux attentes des visiteurs, de plus en plus friands d'animations et de promotions.

À propos de la prochaine édition, Michel Loris-Melikoff veut développer l'usage du 'chatbox (ou robot de conversation) pour propulser Baselworld 2019 à la place de première plateforme mondiale (...) dans notre secteur'. Une journée entière sera aussi dédiée à la presse.

Le nouveau directeur général assure penser plus loin que l'année 2019 pour l'avenir de la foire: 'notre stratégie de renaissance s'inscrit dans la durée, et ses effets les plus marquants sont planifiés pour l'édition 2020'.

/ATS