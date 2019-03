Le nouveau billet de 1000 francs dévoilé

La Banque nationale suisse (BNS) a dévoilé mardi devant la presse le nouveau billet de 1000 francs. Avec le violet comme couleur dominante, la nouvelle coupure sera mise en circulation à partir du 13 mars.

Il s'agit du cinquième des six billets de la nouvelle série, après ceux de 50 francs, 20 francs, 10 francs et 200 francs. Les billets de banque de la huitième série garderont jusqu'à nouvel avis leur statut de moyens de paiement ayant cours légal, a précisé l'institut d'émission dans un communiqué.

La nouvelle série de billets de banque a pour thème 'la Suisse aux multiples facettes'. Les nouvelles coupures sont plus petites et 'donc plus pratiques', a estimé la BNS, qui a également souligné 'des éléments de sécurité complexes' et 'un graphisme sophistiqué'.

La coupure à 1000 francs sera disponible aux guichets de la BNS à Berne et Zurich ainsi que dans les agences de la banque nationale aux sièges de 14 banques cantonales. Elle pourra être obtenue dans les jours suivants auprès des banques commerciales et de La Poste.

La nouvelle série de billets sera complète après l'émission de la dernière coupure, celle de 100 francs, qui sera présentée le 3 septembre et mise en circulation le 12 septembre.

/ATS