Le nouveau billet de 100 francs se dévoile: l'or bleu à l'honneur

La Banque nationale suisse (BNS) a dévoilé le nouveau billet de 100 francs. Toujours de couleur bleu, mais plus petite que l'ancienne, la nouvelle coupure met à l'honneur la tradition humanitaire de la Suisse, un aspect représenté par l'eau.

Une fois le nouveau billet mis en circulation, soit le 12 septembre prochain, la BNS en aura terminé avec l'émission de la 9e série de billets ayant pour thème 'La Suisse aux multiples facettes', précise mardi l'institut d'émission.

La première coupure, celle de 50 francs, avait été mise en circulation en avril 2016, suivie à des intervalles de six mois à un an des billets de 20, 10, 200 et 1000 francs, rappelle la Banque nationale suisse.

Comme sur toutes les coupures de la nouvelle série, les motifs dominants que sont la main et le globe figurent aussi sur le billet de 100 francs.

Les valeurs faciales et les couleurs des différentes coupures de la 9e série sont les mêmes que celles des billets de la série précédente. Le nouveau billet de 100 illustre le motif de l'eau avec des bisses du Valais.

Plus petits et donc plus pratiques que la série précédente, ils se distinguent aussi par une combinaison innovante d'éléments de sécurité et graphiques tout aussi complexes que sophistiqués. Aussi offrent-ils une garantie efficace contre le risque de falsification.

