Le nombre de vaches laitières et de porcs a baissé en Suisse

En 2025, le nombre de vaches laitières et de porcs a diminué dans l'agriculture suisse. En ...
Le nombre de vaches laitières et de porcs a baissé en Suisse

Le nombre de vaches laitières et de porcs a baissé en Suisse

Photo: KEYSTONE/DPA/DANIEL VOGL

En 2025, le nombre de vaches laitières et de porcs a diminué dans l'agriculture suisse. En revanche, la culture maraîchère a connu une nette tendance à la hausse, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon le relevé des structures agricoles, la mutation observée ces dernières années dans l'agriculture suisse s'est poursuivie. En 2025, on comptait 46'270 exploitations agricoles, soit 1,7% de moins que l'année précédente. Dans le même temps, la taille moyenne des exploitations a augmenté de 0,4 hectare pour atteindre 22,5 hectares.

Selon l'OFS, la situation est similaire pour les exploitations biologiques. Là aussi, le nombre d'exploitations a diminué, mais la taille moyenne a augmenté.

En 2025, le cheptel de vaches laitières a diminué de 0,6% pour s’établir à 524'400 têtes, une baisse due notamment à la surproduction. Le cheptel porcin a également reculé, tandis que le nombre de volailles a fortement augmenté et que la culture maraîchère a prospéré, selon le communiqué.

/ATS
 

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