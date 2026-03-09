Le nombre de nuitées hôtelières a progressé en janvier

L'hôtellerie suisse a enregistré davantage de nuitées en entame de 2026. Tant les touristes étrangers que les locaux ont davantage séjourné dans les établissements du pays.

Au cours du mois sous revue, 3,3 millions de nuitées ont été comptabilisées, ce qui correspond à une hausse de 2,6% ou de 85'000 nuitées par rapport à la même période de l'année précédente, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) parus lundi. Une première estimation faisait état d'une progression de 2,1%.

La demande a été à nouveau portée par la clientèle étrangère, pour laquelle les nuitées se sont inscrites en hausse de 2,9% à 1,6 million. Les hôtes locaux ont aussi été plus nombreux, avec 1,7 million de nuitées, soit un gain de 2,4%.

La présence des touristes allemands, italiens et britanniques s'est faite plus forte, mais ce sont surtout les Américains (+8%), les Belges (+10%) et les ressortissants issus des pays du Golfe (+14%) qui ont enregistré d'importantes progressions. A l'inverse, la présence des Chinois s'est effondrée de 30%. Les Néerlandais ont aussi boudé la destination helvétique (-7%).

Les Grisons ont attiré 22% de la demande, devant le Valais et la région zurichoise (15% chacun), la région bernoise (13%) quand Genève a atteint une part de 9%, juste devant Lucerne et le lac des Quatre-Cantons. Le canton de Vaud a comptabilisé une part proche de 6% et le Tessin 2%.

L'an dernier, l'hôtellerie suisse a enregistré 43,9 millions de nuitées, soit une hausse de 2,6% par rapport à 2024.

Pour 2026, Suisse Tourisme prévoyait fin février - avant la guerre en Iran, au Moyen et au Proche-Orient puis les perturbations aériennes qui en ont découlé - une stagnation du tourisme dans le pays.

/ATS