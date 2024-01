Le nombre de faillites demeure à son seuil historique en 2023

En 2023, 9998 faillites d'entreprises ont été enregistrées en Suisse. Un chiffre proche du seuil historique des 10'000 clés sous la porte déjà préssenties en octobre dernier par le spécialiste de la gestion de créances Creditreform.

A fin décembre, le nombre de faillites pour cause d'insolvabilité a augmenté de 8% par rapport à 2022, s'inscrivant avec 7335 entreprises à son plus haut niveau, indique jeudi un communiqué. Les cessations d'activité pour des motifs organisationnels, au sens de l'article 731b du code des obligations, ont quant à elles diminué de 19,4% à 2663 entreprises.

Les branches les plus touchées sont l'art et divertissement (+14,2%), le transport et entreposage (+13,8%), ainsi que l'hôtellerie-restauration (+10,6%). A l'inverse, le domaine de l'information et communication, le commerce de gros et de détail, ainsi que la construction ont vu le nombre de faillites nettement reculer par rapport à l'année précédente, souligne Creditreform.

Au niveau géographique, le Jura est le canton enregistrant la plus forte hausse du nombre de faillites (+43,2%), suivi du canton d'Appenzel Rhodes-Extérieures (+40%) et d'Obwald (+36,1%). A l'autre extrémité du tableau figurent les cantons d'Uri (-53,3%) et de Fribourg (-36,7%). Avec 330 entreprises en faillite, ce dernier affiche toutefois un niveau sensiblement supérieur à celui d'avant la crise sanitaire en 2019 alors à 229.

En 2022, le nombre de faillites d'entreprises était de 10'097.

/ATS