Le moral des industriels patine en octobre

L'indice des directeurs d'achats (PMI) compilé par le cabinet de conseil procure.ch pour l'industrie a plafonné à 49,9 points en octobre, comme en septembre, juste sous le seuil de croissance fixé à 50 points.

L'embellie constatée au niveau de la production et des carnets de commandes a été contrariée par une dégradation des délais de livraison, des stocks d'achats et de l'emploi, expliquent vendredi les experts d'UBS, en charge de l'analyse des données de procure.ch et de la publication du point de situation mensuel.

L'indice pour le secteur tertiaire a par contre franchi le seuil fatidique, gagnant deux points pour s'établir à 51,8 points. La composante emploi a effectué une remontée remarquée de près de cinq points, pour ne plus traduire qu'une faible propension à la réduction des effectifs

/ATS