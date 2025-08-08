Le moral des consommateurs suisses stable en juillet

Le climat de consommation en Suisse n'a que faiblement varié en juillet, malgré une nette dégradation ...
Le moral des consommateurs suisses stable en juillet

Le moral des consommateurs suisses stable en juillet

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Le climat de consommation en Suisse n'a que faiblement varié en juillet, malgré une nette dégradation du sentiment lié à la situation économique générale à venir. Le sondage du Seco a été réalisé avant l'annonce des droits de douane américains de 39%.

L'indice du climat de consommation a légèrement reculé de 0,4 point en rythme annuel, à -32,8 points, selon les indications du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) diffusées vendredi. La hausse de certains sous-indices ont en grande partie compensé la baisse d'autres.

Les participants au sondage ont révisé largement à la baisse leur impression sur la situation économique générale à venir, le sous-indice afférent ayant chuté de 20,4 points à -36,4 points. En contrepartie, une nette amélioration - de 11,7 points - est constatée du côté de la situation financière passée, dont le baromètre s'est arrêté en juillet à -40,6 points.

Les sondés se montrent plutôt pessimistes vis-à-vis de leur situation financière à venir. Le sous-indice a atteint -27,9 points, en recul de 3,4 points. Il en va différemment pour les grandes acquisitions. Le Seco constate une progression de 4 points à -26,1 points.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un journal poursuit une société d'IA pour l'emploi de ses contenus

Un journal poursuit une société d'IA pour l'emploi de ses contenus

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 10:11

France: le taux de chômage stable à 7,5% au deuxième trimestre

France: le taux de chômage stable à 7,5% au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 08:01

Petrobras: bénéfice net de 4,7 milliards de dollars au 2e trimestre

Petrobras: bénéfice net de 4,7 milliards de dollars au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 07:57

OpenAI sort son nouveau modèle d'IA, GPT-5

OpenAI sort son nouveau modèle d'IA, GPT-5

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 00:59

Articles les plus lus

Trump met un pied à la Fed en nommant gouverneur Miran

Trump met un pied à la Fed en nommant gouverneur Miran

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 00:47

OpenAI sort son nouveau modèle d'IA, GPT-5

OpenAI sort son nouveau modèle d'IA, GPT-5

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 00:59

Petrobras: bénéfice net de 4,7 milliards de dollars au 2e trimestre

Petrobras: bénéfice net de 4,7 milliards de dollars au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 07:57

France: le taux de chômage stable à 7,5% au deuxième trimestre

France: le taux de chômage stable à 7,5% au deuxième trimestre

Économie    Actualisé le 08.08.2025 - 08:01