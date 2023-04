Le moral des PME s'améliore

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont vu leurs activités s'embellir en mars après avoir affiché en janvier et février un indice PMI PME sous le seuil de croissance de 50. Compte tenu de la détente de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisme semble de mise.

En mars, l'indice PMI PME de Raiffeisen a franchi le seuil de croissance pour s'établir à 51,6 points, soit 1,9 point de plus par rapport au mois précédent, rapporte une étude parue lundi.

L'activité des PME suisses a profité du contexte économique européen meilleur qu'attendu échappant à la récession hivernale avec des carnets de commandes en progression de 2 points à 53,2.

'Les goulots d'étranglement se limitent de plus en plus à des aspects très spécifiques et la plupart des entreprises ne rencontrent plus de grandes difficultés en matière d'approvisionnement', expliquent les observateurs.

Profitant de la légère détente des prix d'achat, les PME ont pu augmenter leurs stocks devenant ainsi moins vulnérables aux pénuries. L'indice passe de 48,4 à 59,1 points.

Pour 2023, Raiffeisen table sur une croissance du PIB suisse de moitié moins forte que l'année précédente, à environ 1%, et toujours plus faible pour la zone euro (0%) et les Etats-Unis (+0,5%).

/ATS