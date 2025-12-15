Le monde du sport vent debout contre l'initiative sur la redevance

Six grandes organisations sportives suisses ont lancé lundi à Berne leur campagne contre l'initiative visant à réduire de moitié le financement de la SSR. Elles mettent en garde contre les pertes en termes de visibilité et de promotion de la relève notamment.

La SSR diffuse chaque année environ 9000 heures de sport en direct à la télévision, à la radio et en streaming, dans toutes les langues nationales et pour toutes les régions, ont écrit les organisations. Plus de la moitié de la couverture médiatique concerne des sports qui ne suscitent pas un intérêt médiatique particulier.

Cette situation est unique en Europe et disparaîtrait si l'initiative était acceptée. 'Si la SSR est réduite de moitié, le sport y perdra', ont déclaré devant les médias les dirigeants de Swiss Olympic, Swiss Basketball, SwissTopSport, Swiss Paralympic, de la Fédération suisse de gymnastique et de l'Association suisse de football, selon le communiqué.

Le vote du 8 mars portera donc également sur l'avenir du sport suisse, selon ces organisations.

/ATS