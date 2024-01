Le module spatial japonais SLIM « semble s'être posé sur la Lune »

Le module spatial japonais SLIM semble avoir réussi vendredi dans sa tentative de se poser sur la Lune avec une précision inégalée. L'agence spatiale japonaise (Jaxa) vérifie le statut de l'engin.

Le module SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), qui orbitait autour de l'astre rocheux depuis fin décembre, avait amorcé vers 16h00 (heure suisse) sa descente à une vitesse d'environ 1700 mètres par seconde.

D'après les données télémétriques, 'il semble que SLIM ait aluni. Nous vérifions son statut', a déclaré Shin Toriumi, un responsable de la Jaxa, lors d'une retransmission en direct.

Cet engin non habité de petite taille (2,4 m de long pour 1,7 m de large et 2,7 m de haut) devait aussi se poser dans un rayon de 100 mètres par rapport à sa cible. Un succès de cette mission, nommée 'Moon Sniper' par la Jaxa, serait historique pour le Japon, qui deviendrait le cinquième pays à réussir à se poser sur la Lune, après les Etats-Unis, l'URSS, la Chine et l'Inde.

/ATS