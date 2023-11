Le médicament anti-obésité Wegovy en Suisse dès cette semaine

Un an et demi après son autorisation par l'institut des produits thérapeutiques Swissmedic, le médicament amaigrissant Wegovy est disponible pour la première fois en Suisse cette semaine. Son introduction est contingentée et contrôlée pour le traitement de l'obésité.

Ces restrictions seront maintenues durant un certain temps, a indiqué mercredi à Keystone-ATS Irène Stephan, responsable médias du groupe de fabrication Novo Nordisk pour la Suisse, confirmant une information des journaux du groupe Tamedia. Les patients ne recevront cette injection que dans le cadre des indications définies par Swissmedic et sous surveillance médicale.

Les conditions pour prétendre à ce médicament sont donc une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 ou un IMC de 27 à 30 avec au moins une maladie associée liée au poids. Il faut en plus suivre un régime et faire de l'exercice.

La priorité sera donnée aux personnes dont les besoins médicaux sont les plus importants. Novo Nordisk veut éviter des abus, notamment une prise comme un médicament de confort.

