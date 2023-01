Le marché suisse de l'emploi progresse en 2022

La croissance du marché de l'emploi helvétique n'a pas ralenti en 2022. Il a même enregistré une hausse de 23% des offres d'emploi par rapport à l'année précédente, selon une étude publiée mardi par le spécialiste de l'emploi intérimaire Adecco.

Au troisième trimestre, le Swiss Job Market Index a atteint son plus haut niveau avec une progression de 5% par rapport au trimestre précédent. Sur un an, il a enregistré une augmentation de 13%.

'Après une stagnation du nombre d'offres d'emploi durant les trois premiers trimestres, le marché suisse du travail a terminé l'année en peine forme. Les entreprises cherchent, malgré le ralentissement conjoncturel qui s'annonce, du nouveau personnel', explique Marcel Keller, directeur pour la Suisse au sein d'Adecco.

L'étude met en avant la tendance haussière des offres d'emploi dans le secteur des services et de la vente (+47%). Autres corps de métiers à fort recrutement, le personnel qualifié de bureau et d'administration (+34%) suivis de près par les ouvriers qualifiés (+28%) à égalité avec les métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

Sur la carte, la disparité est nettement marquée. C'est en Suisse orientale et dans l'Espace Mittelland qu'il y a le plus d'offres d'emploi, avec respectivement une progression de 39% et 38%. la dernière place du classement est occupée par le nord-ouest de la Suisse avec un recul de 3%.

/ATS