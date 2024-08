Le marché automobile se reprend en juillet mais poursuit son repli

Les immatriculations de voitures neuves en Suisse et au Liechtenstein se sont rattrapées en juillet de leur dégringolade du mois précédent, mais la performance reste négative depuis le début de l'année. Les véhicules hybrides électriques ont tiré leur épingle du jeu.

Au mois de juillet, les immatriculations se sont repliées de 0,9% sur un an à 18'430 nouvelles mises en circulation, après une chute de 10% en juin. Depuis janvier, la baisse a atteint 1,9% à 139'648 unités, selon le décompte mensuel de la faîtière Auto-Suisse publié lundi.

Quasiment toutes les catégories de propulsion ont reculé pendant le mois sous revue, avec une chute de 16,6% pour les moteurs essence et de 5,2% pour le diesel.

Du coté des motorisations alternatives, les voitures hybrides rechargeables (PHEV) ont accusé une baisse de 12,6% et les électriques de 5,9%. Seuls les hybrides électriques (HEV) ont sauvé la mise avec une progression de 29,2%.

'Les entraînements tout hybrides et semi-hybrides représentent désormais la part de marché la plus importante et remplacent les moteurs à essence en tant que propulsion principale', a constaté l'association.

Pour le directeur d'Auto-Suisse, Thomas Rücker, 'la courbe repart généralement à la hausse en septembre au plus tard, où l'on peut à nouveau s'attendre à un nombre de nouvelles immatriculations nettement supérieur à 20'000 par mois'.

Ce dernier espère dépasser cette année le score de 2023, où 252'000 nouvelles mises en circulation avaient été enregistrées.

