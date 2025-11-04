Le marché automobile se replie de nouveau en octobre

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le nombre de nouvelles immatriculations en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a encore baissé en octobre. Depuis le début de l'année, 187'378 voitures de tourisme ont été enregistrées, soit un coup de frein de 3,7% par rapport à la même période en 2024.

Au total, 18'451 voitures de tourisme ont été mises en circulation en octobre, soit un recul de 1,6% sur un an, indique le relevé mensuel d'auto-suisse paru mardi.

Par catégorie, les hybrides rechargeables ont accéléré de 33,6% en octobre, tandis que le diesel a chuté de 26,9%, selon la faîtière des importateurs automobiles.

En termes de parts de marché, les véhicules hybrides (34,9%) devancent les essences (23,3%) et les électriques (22,6%). Les hybrides rechargeables (12,8%) et les engins fonctionnant au diesel (6,4%) sont les moins demandés.

